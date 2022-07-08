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25 минут назад

Российские летчики сбили украинские самолеты в Николаевской области

Алиса Селезнёва

В пятницу, 8 июля, российские летчики на Су-35с сбили в Николаевской области украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолеты были сбиты в районе населенного пункта Лазаревка.

В Минобороны заявили, что за последние 24 часа российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее о сбитых украинских беспилотниках сообщили в Брянской и Курской областях. Брянский губернатор Александр Богомаз заявлял, что беспилотник три раза пытался нанести удар по селу Случевск.

Армия,Видео,Александр Богомаз,Минобороны России,
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