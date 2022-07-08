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1 час назад

Российские Су-35С сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Николаевской области

ТАССиещё 3

Российскими истребителями Су-35С сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области, также средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и девять беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Самолетами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области", - сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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