Российские Су-35С сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Николаевской области

Российскими истребителями Су-35С сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области, также средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 и девять беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Самолетами Су-35С ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области", - сказал Конашенков.