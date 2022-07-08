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42 минуты назад

ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области

ТАССиещё 1

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным оружием морского базирования две доставленные из Великобритании установки ракетного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon", - сказал он.

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников 9 июня заявил об усилении береговой линии обороны "чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon". 15 июня министр обороны США Ллойд Остин по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву сообщил, что новый пакет помощи Украине включает в себя две системы таких комплексов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вооруженные силы РФ тщательно отслеживают подобные поставки и принимают соответствующие меры.

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