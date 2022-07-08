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44 минуты назад

Пятеро российских солдат погибли при наведении переправы под обстрелом ВСУ

Lenta.ru

Пятеро российских военнослужащих погибли на Украине при наведении понтонной переправы под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Хакасия.

Российские солдаты погибли при наведении переправы под обстрелом ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению властей региона, погибшие являлись военнослужащими 5-й отдельной железнодорожной бригады в составе войсковой части 01662. Солдаты погибли при выполнении боевой задачи — командование поставило задачу обеспечить переправу через неназванную реку для дальнейшего продвижения российских войск.

В прощании с военнослужащими принял участие глава региона Валентин Коновалов.

«Они не просто защищали интересы нашей страны — они погибли за свободу всего мира. К сожалению, цена свободы слишком высока», — обратился к пришедшим проститься с солдатами глава Хакасии.

С июня по июль с ВСУ велись ожесточенные бои за город Лисичанск Луганской области Украины. Линия обороны ВСУ проходила по реке Северский Донец. 30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об успешном форсировании реки и сужении кольца вокруг Лисичанска. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Лисичанска и освобождении всей территории ЛНР.

Российские солдаты погибли при наведении переправы под обстрелом ВСУ

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Армия,Валентин Коновалов,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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