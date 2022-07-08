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14 минут назад

США потребовали у РФ новый статус для своих наемников на Украине

Ura.Ru

США обращались к России с просьбой признать наемников на Украине комбатантами. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, по его словам, тема не получила дальнейшего продолжения.

США потребовали у РФ новый статус для своих наемников на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций. На них должны распространяться конкретные обязательства», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Рябкова.

Комбатант — лицо, которому, согласно международному гуманитарному праву, разрешено применять силу в ситуации вооруженного конфликта. Кроме того, комбатант считается законной военной целью во время боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции. Он также добавил, что не исключает применение для них смертной казни. Ранее иностранные наемники, прибывшие на Украину, рассказали, что столкнулись с ситуацией, не похожей ни на одну из тех, что они видели раньше, сообщал RT.

Зеленский раскрыл планы Украины относительно НАТО

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российских военных — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Однако российская сторона успешно уничтожает их.

Армия,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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