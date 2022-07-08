Армия Китая провела военные учения вблизи Тайваня

Официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что Вооруженные силы Китая провели военные учения различных войск и видов оружия вблизи Тайваня. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

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«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — заявил военнослужащий.

Ши И указал, что в последнее время Соединенные Штаты активно поддерживают сепаратистские движения, выступающие за «независимость Тайваня», это усугубляет напряженность в регионе и вредит миру в Тайваньском проливе.

Представитель НОАК подчеркнул, что армия КНР готова решительно отстаивать суверенитет и безопасность, а также пресекать попытки установить независимость островной провинции.