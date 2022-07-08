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1 час назад

В Запорожской области прогремели взрывы

Елена Прошина

В городе Запорожье слышны взрывы. Предполагается, что ВСУ ведут обстрел из артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

В Запорожской области прогремели взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Земляки из Запорожья сообщают о взрывах. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена», — написал он и добавил, что по предварительной версии украинские военнослужащие ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья.

Рогов также отметил, что областной центр слышит канонаду.

Издание напоминает, что город Запорожье в настоящее время контролируется Киевом. Мелитополь временно стал фактическим областным центром Запорожской области.

Отмечается, что Запад передал Украине тяжелое вооружение при условии, что ВСУ не будет использовать его против мирного населения.

Армия,Владимир Рогов,
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