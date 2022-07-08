В Запорожской области прогремели взрывы

В городе Запорожье слышны взрывы. Предполагается, что ВСУ ведут обстрел из артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.
«Земляки из Запорожья сообщают о взрывах. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена», — написал он и добавил, что по предварительной версии украинские военнослужащие ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья.
Рогов также отметил, что областной центр слышит канонаду.
Издание напоминает, что город Запорожье в настоящее время контролируется Киевом. Мелитополь временно стал фактическим областным центром Запорожской области.
Отмечается, что Запад передал Украине тяжелое вооружение при условии, что ВСУ не будет использовать его против мирного населения.