В США высказались о возможности поставок Киеву танков

Вашингтон не желает раскрывать конкретные детали дискуссий Запада о возможности поставок танков Украине, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, пишет ТАСС.

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Он ответил на вопрос журналистов, отказывается ли Вашингтон поставлять Киеву танки. «Я не хочу вдаваться в подробности относительно дискуссий о конкретных видах вооружений», — высказался политик. Представитель Госдепа уточнил, что на саммите в Испании члены НАТО дали понять, что готовы поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».