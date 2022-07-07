В Минобороны сообщили о подготовке провокации ВСУ в Славянске

В Донецкой Народной республике в городе Славянск украинские националисты заминировали здание детского дома «Тополек» и планируют его взорвать с началом нанесения войсками Вооруженных Сил РФ артиллерийских ударов по военным объектам. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом боевики насильно удерживают в здании персонал учреждения и после совершения провокации желают обвинить российскую сторону в якобы нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.