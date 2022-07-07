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16 минут назад

Минобороны: украинские националисты планируют взорвать детдом в Славянске и обвинить в этом ВС РФ

ТК «Звезда»

В Донецкой Народной республике в городе Славянск украинские националисты заминировали здание детского дома «Тополек» и планируют его взорвать с началом нанесения войсками Вооруженных Сил РФ артиллерийских ударов по военным объектам. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом боевики насильно удерживают в здании персонал учреждения и после совершения провокации желают обвинить российскую сторону в якобы нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

В Минобороны сообщили о подготовке провокации ВСУ в Славянске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанную провокацию со стороны украинских властей о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», - отметил начальник НЦУО.

Ранее стало известно, что украинские военные разместили позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины на улице Канатная.

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,Верховный суд,НЦУО РФ,Международный комитет Красного Креста,
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