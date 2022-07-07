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6 минут назад

Британские военные заявили о перехвате контрабандных иранских ракет

Газета.Ru

Минобороны Великобритании заявило о перехвате в Оманском заливе «быстроходных катеров», на которых перевозились ракеты и их комплектущих из Ирана. Об этом сообщает Defense News.

Британские военные заявили о перехвате контрабандных иранских ракет
Фото: Iranian Army/APIranian Army/AP

По данным издания, военные заявили о двух перехватах, которые произошли 28 января и 25 февраля 2022 года. Сообщается, что ракеты «земля-воздух» предназначались для хуситов, которые воюют в Йемене с правительственными войсками.

В феврале британцам помогал американский эсминец Gridley, который использовал вертолет Sikorsky Seahawk для наблюдения за операцией.

«Анализ оружия, проведенный группой из Великобритании, показал, что партия включала реактивные двигатели для крылатой ракеты наземного базирования 351 («Кудс», дальностью до 1 тыс. км) иранского производства и партию иранских зенитных ракет 358. Двигатель для крылатой ракеты представляет собой нелицензионную и пиратскую версию силовой установки чешской разработки», - отмечает издание.

Ранее заместитель командующего силами ПВО иранской армии, бригадный генерал Алиреза Эльхами заявил, что Иран в ближайшее время представит зенитные ракеты дальностью 300 км.

По его словам, усиление «всех направлений, особенно в военной сфере» - единственный путь преодоления санкций и угроз.

Генерал подчеркнул, что развитие в сфере ПВО является «символом веры в себя и уверенности в себе» и подчеркнул, что Иран не должен зависеть от других стран в стратегических областях.

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