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23 минуты назад

Путин поддержал идею приравнять в статусе военнослужащих ЛНР и ДНР к российским

ТАССиещё 10

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.

Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛДНР к российским военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - сказал глава государства в четверг на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций, комментируя выступление лидера справороссов Сергея Миронова.

"То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен", - добавил Путин.

Армия,Сергей Миронов,Владимир Путин,Справедливая Россия,ФСБ,Госдума,
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