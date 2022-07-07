Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛДНР к российским военным

"Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - сказал глава государства в четверг на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций, комментируя выступление лидера справороссов Сергея Миронова.