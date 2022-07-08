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10 минут назад

Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн

ТАССиещё 2

Четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды среди прочего вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на $400 млн. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.

Пентагон объявил о новых поставках HIMARS на Украину
Фото: ReutersReuters

По его данным, в новый пакет помощи также включены 1 тыс. снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники.

Армия,В мире,Пентагон,
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