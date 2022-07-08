Пентагон объявил о новых поставках HIMARS на Украину

Четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды среди прочего вошли в очередной американский пакет военной помощи Украине на $400 млн. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны США.