Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Министерство обороны России впервые показало БМПТ, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, передает ТАСС.

На видео, которое распространило оборонное ведомство, показали техническое обслуживание «Терминаторов» после выполнения задач. Военнослужащие проверили работу боевого модуля и установили противотанковые ракеты.

«В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведется работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колесной и гусеничной техники», — сообщили в Минобороны России.

В июне в публикации 19FortyFive применяемые Россией БМПТ «Терминатор» назвали «секретным оружием». Машина может подавлять пехоту с противотанковым вооружением. Это позволяет танкам прорывать оборону противника.