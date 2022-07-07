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29 минут назад

Минобороны России впервые показало БМПТ «Терминатор» на Украине

Lenta.ru

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Министерство обороны России впервые показало БМПТ, которые выполняют задачи в ходе спецоперации, передает ТАСС.

На видео, которое распространило оборонное ведомство, показали техническое обслуживание «Терминаторов» после выполнения задач. Военнослужащие проверили работу боевого модуля и установили противотанковые ракеты.

«В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Наряду с отдыхом военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае, ведется работа по плановому обслуживанию и регламенту боевой колесной и гусеничной техники», — сообщили в Минобороны России.

В июне в публикации 19FortyFive применяемые Россией БМПТ «Терминатор» назвали «секретным оружием». Машина может подавлять пехоту с противотанковым вооружением. Это позволяет танкам прорывать оборону противника.

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В мае военный корреспондент Александр Коц сообщил, что БМПТ заметили на территории Донбасса. Машина получила две пушки калибра 30 миллиметров, гранатометы, пулемет и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

Армия,Видео,Александр Коц,Минобороны России,
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