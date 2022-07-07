Минобороны рассказало о попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеином

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались установить национальный флаг на острове Змеиный. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высадка на остров произошла около пяти утра 7 июля и — по заявлению Конашенкова — была предпринята на фоне военных провалов ВСУ,

По его словам, в ответ Воздушно-космические силы России нанесли удар по острову и уничтожили часть высадившегося на остров отряда ВСУ.

«Самолетом ВКС России по острову был немедленно нанесен ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области», — заявил представитель Минобороны.

В первый день спецоперации государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ предпринимали попытки вернуть контроль над островом.