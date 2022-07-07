Конгрессмены США выступили против продажи Турции F-16

«Группа членов Конгресса США возразила против заявлений президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде в поддержку продажи F-16 Турции. Выяснилось, что подписавшие заявление, выступившие против продажи, ранее были замешаны во многих письмах и действиях против Турции. Заявление членов Палаты представителей подписано Крисом Паппасом, Диной Титус, Кэролин Мэлони, Чарли Кристом, Фрэнком Паллоне и Джоном Сарбейнсом», – передает РИА «Новости» сообщение издания.