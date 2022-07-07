Конгрессмены США выступили против продажи Турции F-16

Ряд конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16, пишет газета Aksam.
«Группа членов Конгресса США возразила против заявлений президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде в поддержку продажи F-16 Турции. Выяснилось, что подписавшие заявление, выступившие против продажи, ранее были замешаны во многих письмах и действиях против Турции. Заявление членов Палаты представителей подписано Крисом Паппасом, Диной Титус, Кэролин Мэлони, Чарли Кристом, Фрэнком Паллоне и Джоном Сарбейнсом», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Издание уточняет, что «конгрессмен Крис Паппас вместе с Кэролин Мэлони и еще четырьмя членами в прошлом году направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой не продавать F-16 Турции».
«Джон Сарбейнс написал письмо, открытое для подписи членов Конгресса, чтобы не передавать F-35 Турции в 2019 году. Выяснилось, что отец Сарбейнса, бывший сенатор Пол Сарбейнс, также лоббировал предотвращение продажи фрегатов Турции в 1995 году», – пишет издание.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Байден на встрече с Эрдоганом пообещал ему постараться получить «зеленый свет» от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.