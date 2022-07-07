В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов

Силовики России обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт диверсантов Украины, а также схрон с гранатометами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — сообщил силовик.

Схрон был найден в результате оперативно-розыскных мероприятий. В нем обнаружили гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ; 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5; семь запалов к гранатам; 1854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм; по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединенным подствольным гранатомётом, а также девять выстрелов к гранатометам ВОГ-25.

В поселке Куйбышево в Херсонской области был найден перевалочный пункт украинских диверсантов.

«В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы), где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне», — сказал собеседник агентства.