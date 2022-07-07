НАТО не поможет: В Польше дали прогноз на случай войны с РФ

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12 минут назад

В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией

Елена Прошина

Союзники по Североатлантическому альянсу не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, сообщил изданию «Украина.ру» бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.

Пискорский напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Москва проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с РФ.

«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — объяснил бывший парламентарий.

Он отметил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона.

Армия,НАТО,
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