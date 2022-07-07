НАТО не поможет: В Польше дали прогноз на случай войны с РФ

Союзники по Североатлантическому альянсу не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, сообщил изданию «Украина.ру» бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.
По его словам, идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.
Пискорский напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Москва проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с РФ.
«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», — объяснил бывший парламентарий.
Он отметил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона.