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15 минут назад

Из-за обстрелов ВСУ в ДНР погибло шесть человек

Елена Прошина

Шесть человек, среди которых трое детей, погибли в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск 6 июля, сообщается в Telegram-канале представительство республики в СЦКК.

Названо число погибших из-за новых обстрелов ВСУ
Фото: 

«Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 6 июля 2022 года составляет 25 человек (шесть погибли, в том числе трое детей, 19 ранены)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жертвами обстрелов стали мальчик и девочка 2015 года рождения, а также подросток 2005 года рождения.

Всего за 6 июля войска Украины выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов различного типа.

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