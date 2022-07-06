РФ, КНР и Иран готовятся к серии военных учений в Латинской Америке

Военнослужащие России, Китая и Ирана примут участие в серии полномасштабных учений в Латинской Америке. Об этом пишет портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.

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«Иран, Россия и Китай готовятся провести серию крупных военных учений в Латинской Америке. Эти страны планируют показать, что их военные в состоянии достичь территории США», - отмечается в отчете центра.

По данным аналитиков, военные игры «Снайперский рубеж» пройдут в Венесуэле в середине августа. Кроме Ирана, РФ и КНР в них примут участие военные еще 10 стран.

Журналисты портала уточнили, что, по их данным, во время учений представители участвующих в них государств заявят о том, что «регион готов принять многополярные силы».