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39 минут назад

РФ, КНР и Иран готовятся к серии военных учений в Латинской Америке

Илья Родин

Военнослужащие России, Китая и Ирана примут участие в серии полномасштабных учений в Латинской Америке. Об этом пишет портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.

РФ, КНР и Иран готовятся к серии военных учений в Латинской Америке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иран, Россия и Китай готовятся провести серию крупных военных учений в Латинской Америке. Эти страны планируют показать, что их военные в состоянии достичь территории США», - отмечается в отчете центра.

По данным аналитиков, военные игры «Снайперский рубеж» пройдут в Венесуэле в середине августа. Кроме Ирана, РФ и КНР в них примут участие военные еще 10 стран.

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Журналисты портала уточнили, что, по их данным, во время учений представители участвующих в них государств заявят о том, что «регион готов принять многополярные силы».

Они рассказали также, что российские войска впервые будут принимать участие в таких военных играх в Западном полушарии. В редакции подчеркнули, что у них вызывает удивление тот факт, что Москва выделяет значительные силы, при том, что якобы «увязла в боевых действиях на Украине».

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