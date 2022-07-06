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52 минуты назад

Российский истребитель Су-35 сбил штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24 ВВС Украины

Газета.Ru

По данным Минобороны, истребитель ВКС России в ходе воздушного боя в Николаевской области сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ.

Российский истребитель Су-35 сбил штурмовик Су-25 ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация России, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в 77 районах Украины.

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снигиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — рассказал Конашенков.

Судьба пилотов украинских боевых вертолетов и самолета неизвестна.

Ранее в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказали, что российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 поколения «4++» способен координировать действия других самолетов в воздухе, выполняя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления («летающий радар»).

Армия,Игорь Конашенков,Рособоронэкспорт,Ростех,
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