Российский истребитель Су-35 сбил штурмовик Су-25 ВСУ

По данным Минобороны, истребитель ВКС России в ходе воздушного боя в Николаевской области сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ.

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Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, оперативно-тактическая и армейская авиация России, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в 77 районах Украины.

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снигиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — рассказал Конашенков.

Судьба пилотов украинских боевых вертолетов и самолета неизвестна.