Американский самолет-шпион лишили пленочной камеры

Военно-воздушные силы (ВВС) США откажутся от аналоговых камер на самолетах-шпионах. Высотный самолет-разведчик Lockheed U-2 лишили пленочной камеры Optical Bar Camera (OBC), пишет The National Interest.

Фото: Han Jae-Ho / Reuters Han Jae-Ho / Reuters

Представители авиабазы Бил, где базируются U-2, сообщили, что 24 июня 9-е разведывательное крыло ВВС США выполнило последний полет U-2 с камерой OBC. Камера позволяет выполнять фотосъемку наземных объектов.

Отмечается, что длина каждого рулона пленки OBC составляет 3200 метров. Самолет может сделать около 1600 снимков в ходе одного полета. Каждый кадр отображает примерно 380 квадратных километров территории.

Камеру самолета U-2 использовали для съемки последствий урагана «Катрина», аварии на атомной электростанции Фукусима-1, а также в ходе операций в Ираке и в Афганистане.

Самолет-разведчик U-2 совершил первый полет в 1955 году. U-2 отличается большим размахом крыла и малым весом. Это позволяет самолету совершать полеты на высоте более 21 тысячи метров.