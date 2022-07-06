В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

СМИ сообщили о продаже России предоставленного Украине французского оружия

Газета.Ruиещё 2

Украинские военнослужащие продали французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, предоставленные Киеву, российской армии за $120 тыс. за каждую единицу. Об этом сообщает издание Bulgarian Military со ссылкой на неназванные источники.

Украинские военные продали России две французских САУ Caesar
Фото: ReutersReuters

По данным СМИ, действительная цена одной гаубицы составляет порядка $7 млн. Кроме того, издание утверждает, что Интерпол осведомлен о незаконной продаже оружия офицерами ВСУ.

Ранее сообщалось, что французский политик Жоффри Болле после сообщений об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной заявил, что армию Франции «обобрали», и обвинил в этом президента страны Эммануэля Макрона.

Политик прокомментировал утверждения о том, что поставленные Украине самоходные артиллерийские установки были в результате захвачены российскими войсками и поступили на «Уралвагонзавод».

Генеральный штаб Франции попытался опровергнуть сообщения о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, называя эту информацию «неправдоподобной».

Армия,Эммануэль Макрон,Интерпол,Уралвагонзавод,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители