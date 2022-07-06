Украинские военные продали России две французских САУ Caesar

Украинские военнослужащие продали французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, предоставленные Киеву, российской армии за $120 тыс. за каждую единицу. Об этом сообщает издание Bulgarian Military со ссылкой на неназванные источники.

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По данным СМИ, действительная цена одной гаубицы составляет порядка $7 млн. Кроме того, издание утверждает, что Интерпол осведомлен о незаконной продаже оружия офицерами ВСУ.

Ранее сообщалось, что французский политик Жоффри Болле после сообщений об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной заявил, что армию Франции «обобрали», и обвинил в этом президента страны Эммануэля Макрона.

Политик прокомментировал утверждения о том, что поставленные Украине самоходные артиллерийские установки были в результате захвачены российскими войсками и поступили на «Уралвагонзавод».