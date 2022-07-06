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20 минут назад

В Канаде военным разрешили носить юбки и серьги

Елена Прошина

Власти Канады внесли изменения в устав Вооруженных сил Канады и разрешили солдатам и офицерам ходить с тату на лице, делать маникюр, носить юбки и серьги. Об этом сообщает RT.

В Канаде военным разрешили носить юбки и серьги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, солдаты и офицеры смогут делать татуировки на лице, но лишь при условии, что они не пропагандируют гомофобию, расизм и сексизм. Кроме того, им можно будет красить волосы в любой цвет, не бриться и не стричься, носить юбки и красить ногти. Кроме того, с сентября этого года военным разрешат жевать жвачку, есть на улице, сутулиться, курить и ходить рука об руку.

Авторы изменений подчеркнули, что реформа обсуждалась давно, однако решение обновить устав стало непростым. Для этого чиновникам потребовалось провести консультации со специалистами, в том числе с группами по вопросам обороны, гендерным вопросам, нынешними военнослужащими и со следующим поколением жителей Канады.

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