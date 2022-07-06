В Канаде военным разрешили носить юбки и серьги

Так, солдаты и офицеры смогут делать татуировки на лице, но лишь при условии, что они не пропагандируют гомофобию, расизм и сексизм. Кроме того, им можно будет красить волосы в любой цвет, не бриться и не стричься, носить юбки и красить ногти. Кроме того, с сентября этого года военным разрешат жевать жвачку, есть на улице, сутулиться, курить и ходить рука об руку.