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42 минуты назад

Раскрыта причина отказа Запада поставлять Украине ЗРК Patriot

Алиса Селезнёва

Западные страны не собираются поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию. Об этом со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia пишет ТАСС.

Издание отмечает, что, несмотря на осуждение российской спецоперации на Украине и поддержку Киева, западные страны не хотят эскалации конфликта и не собираются быть его участниками.

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Поэтому есть оружие, которое члены НАТО и партнеры альянса никогда не смогут передать украинской стороне. Так, на Украине не будут размещены комплексы Patriot, утверждает газета.

Есть несколько причин для такого решения. Во-первых, ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, что привело бы к развертыванию американского персонала на территории Украины, что в нынешних условиях является нереализуемым. Во-вторых, гипотетическое размещение на Украине Patriot было бы воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте, подчеркивается в статье.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву. В частности, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине $40 млрд военной помощи.

Вашингтон уже передал Украине системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. В Пентагоне подчеркнули, что украинские власти дали гарантии, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России. Однако украинский парламентарий Егор Чернев заметил, что Украина берет на себя определенные обязательства, «но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать».

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