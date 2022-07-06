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1 час назад

Минобороны отчиталось об уничтожении взвода РСЗО «Ураган» в ДНР

Lenta.ru

Российские военные за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили взвод украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом отчитались в среду, 6 июля, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также были поражены три артиллерийских взвода ВСУ на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинска.

Кроме того, российская армия уничтожила взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе села Воскресенское под Николаевом, разъяснили в Минобороны.

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