Стало известно о проблемах Украины с поставками ЗРК Patriot

Запад не станет поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию, сообщила испанская газета «Вангуардиа».

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По ее версии, западные страны полны решимости помогать украинской стороне, однако не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать эскалацию ситуации, передает ТАСС. Как пишет издание, есть оружие, которое члены НАТО и партнеры альянса никогда не смогут передать Киеву.

В частности, отмечает газета, Patriot никогда не будут размещены на Украине. Одна причина заключается в том, что ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в нынешних обстоятельствах это привело бы к развертыванию американского персонала на территории Украины, что является нереализуемым. Кроме того, гипотетическое размещение там Patriot было бы воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте.

Как указывает издание, президент Украины Владимир Зеленский также безуспешно просил Израиль предоставить Киеву систему ПРО. Израильская позиция на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине, но не вмешиваться в конфликт. Газета считает, что Запад вынужден постоянно искать баланс между необходимостью помогать Киеву и не слишком сердить Россию.

«Вангуардиа» полагает, что Украине будет трудно заполучить современные истребители. Киев также не станет обладателем американских беспилотных летательных аппаратов Predator и Global Hawk.