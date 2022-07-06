Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию

Первая группа украинских солдат прибыла в Великобританию, чтобы пройти военную подготовку. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.
По информации издания, каждый курс будет длиться несколько недель. Обучение берет за основу базовую военную подготовку Великобритании, это включает в себя первую помощь на поле боя, огневую подготовку, тактику патрулирования, полевую выучку и обучение законам вооруженных конфликтов.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военнослужащих за границей. Планируется, что каждые четыре месяца 10 тысяч военных из Украины будут проходить трехнедельный учебный курс «с использованием проверенного в боях опыта британской армии».
Солдат ВСУ могут обучить базовой медицинской подготовке, навыкам ведения боевых действий на передовой, навыкам в сфере кибербезопасности и саперной подготовке. Лондон полагает, что подобная мера может «коренным образом» изменить ситуацию на Украине.
В рамках предыдущей программы «Орбиталь» Великобритания с 2015 года обучила более 22 тысяч украинских военных.