Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию

Первая группа украинских солдат прибыла в Великобританию, чтобы пройти военную подготовку. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

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По информации издания, каждый курс будет длиться несколько недель. Обучение берет за основу базовую военную подготовку Великобритании, это включает в себя первую помощь на поле боя, огневую подготовку, тактику патрулирования, полевую выучку и обучение законам вооруженных конфликтов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военнослужащих за границей. Планируется, что каждые четыре месяца 10 тысяч военных из Украины будут проходить трехнедельный учебный курс «с использованием проверенного в боях опыта британской армии».

Солдат ВСУ могут обучить базовой медицинской подготовке, навыкам ведения боевых действий на передовой, навыкам в сфере кибербезопасности и саперной подготовке. Лондон полагает, что подобная мера может «коренным образом» изменить ситуацию на Украине.