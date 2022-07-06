В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
15 минут назад

Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию

Елена Прошина

Первая группа украинских солдат прибыла в Великобританию, чтобы пройти военную подготовку. Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию
Фото: ReutersReuters

По информации издания, каждый курс будет длиться несколько недель. Обучение берет за основу базовую военную подготовку Великобритании, это включает в себя первую помощь на поле боя, огневую подготовку, тактику патрулирования, полевую выучку и обучение законам вооруженных конфликтов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военнослужащих за границей. Планируется, что каждые четыре месяца 10 тысяч военных из Украины будут проходить трехнедельный учебный курс «с использованием проверенного в боях опыта британской армии».

Солдат ВСУ могут обучить базовой медицинской подготовке, навыкам ведения боевых действий на передовой, навыкам в сфере кибербезопасности и саперной подготовке. Лондон полагает, что подобная мера может «коренным образом» изменить ситуацию на Украине.

В рамках предыдущей программы «Орбиталь» Великобритания с 2015 года обучила более 22 тысяч украинских военных.

Армия,Бен Уоллес,Борис Джонсон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители