Сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими боевиками. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев.

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«Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск», — заявил Виталий Кисилев ТАСС.

Также помощник министра отметил, что Зеленский отправил в Лисичанск часть сотрудников своего офиса для того, чтобы поднять дух войск, находящихся в городе.

«Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников», — уточнил Кисилев.

Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки. В НМ ЛНР сообщали, что союзные войска активно сужают кольцо вокруг боевиков и советников Зеленского. 2 июля Лисичанск был освобожден союзными войсками РФ и ЛНР в