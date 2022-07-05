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1 час назад

ТАСС: советники Зеленского сбежали из Лисичанска вместе с ВСУ

Ura.Ru

Сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими боевиками. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Кисилев.

Cоветники Зеленского сбежали из Лисичанска вместе с ВСУ
Фото: ReutersReuters

«Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск», — заявил Виталий Кисилев ТАСС.

Также помощник министра отметил, что Зеленский отправил в Лисичанск часть сотрудников своего офиса для того, чтобы поднять дух войск, находящихся в городе.

Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после слов о Лисичанске

«Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников», — уточнил Кисилев.

Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки. В НМ ЛНР сообщали, что союзные войска активно сужают кольцо вокруг боевиков и советников Зеленского. 2 июля Лисичанск был освобожден союзными войсками РФ и ЛНР в

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов.

Армия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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