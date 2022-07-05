Минобороны: В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов

В портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очаково, Одессы и в Южном остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, сообщили в Минобороны России.

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Они не могут выйти в открытое море из-за угрозы обстрелов и высокой минной опасности, созданной Киевом, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Также в министерсте отметили, что в результате проведенного комплекса мероприятий силами ВМФ России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры.