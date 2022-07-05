Минобороны: Националисты разместили РСЗО на предприятии «Укрхимтрансаммиак» в Николаеве

«В Николаеве на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» (ул. Владимира Станко) боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС .

Кроме того, по его данным, в Харькове на предприятии «Харьков Химпром» (ул. Промышленная) дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение. А в Одессе в непосредственной близости от компании «Одесский портовый холодильник» (ул. Таможенная площадь) размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия подразделений ВСУ.