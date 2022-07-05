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1 час назад

НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии

ТАСС

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не предполагает автоматического размещения баз альянса на их территории, в настоящее время такие планы не рассматриваются. Об этом заявил Agence France-Presse заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы. У них есть возможность защитить себя, - заявил он. - В настоящее время мы не намерены размещать базы НАТО в этих двух странах, поскольку это страны с очень высоким уровнем военной и стратегической зрелости".

В НАТО заявили о начале ратификации членства Швеции и Финляндии

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и представители 30 стран НАТО подписали во вторник протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО. Письма об одобрении направляются на хранение в Государственном департаменте США.

29 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах.

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