"Мы не предполагаем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них грозные национальные силы. У них есть возможность защитить себя, - заявил он. - В настоящее время мы не намерены размещать базы НАТО в этих двух странах, поскольку это страны с очень высоким уровнем военной и стратегической зрелости".