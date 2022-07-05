Кадыров дал совет Зеленскому

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после того, как тот заявил о скором взятии Лисичанска. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

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«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал Кадыров.

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что сдача Личисанска и Северодонецка — это успех для ВСУ. С его слов, данная операция сковала силы российской армии, нанесла им потери и выиграла время для поставки западного вооружения на Украину. Арестович считает, что главное достижение для украинской стороны — сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад».