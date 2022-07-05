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51 минуту назад

Российские военные спасли украинского солдата, подорвавшегося на собственной мине

Газета.Ru

Российские военные спасли украинского солдата, которому оторвало ступню противопехотной миной "Лепесток", выпущенной ВСУ из РСЗО "Смерч" или "Ураган" в составе кассетного боеприпаса.

Российские военные спасли подорвавшегося на собственной мине украинского солдата
Фото: Виктор Антонюк/РИА «Новости»Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Об этом сообщает "РИА Новости", которое публикует видео оказание помощи. По данным издания, украинец получил ранение во время отступления под Лисичанском.

Военные, которые оказывали ему помощь, служат в российском подразделении "О" ("Отважные").

Шойгу рассказал о покинувших Украину наемниках

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка "успешной военной операцией украинских войск". По его словам, в ходе этой операции украинские войска должны были сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время поставок оружия из Запада и улучшить вторую линию обороны, а также приготовить для ВСУ условия для наступательных действий на других участках фронта. Арестович отметил, что все задачи были выполнены, и украинские войска скоро смогут вернуться в Лисичанск.

Армия,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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