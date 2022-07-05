Российские военные спасли подорвавшегося на собственной мине украинского солдата

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка "успешной военной операцией украинских войск". По его словам, в ходе этой операции украинские войска должны были сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время поставок оружия из Запада и улучшить вторую линию обороны, а также приготовить для ВСУ условия для наступательных действий на других участках фронта. Арестович отметил, что все задачи были выполнены, и украинские войска скоро смогут вернуться в Лисичанск.