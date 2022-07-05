В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
34 минуты назад

Корейцы приступили к испытаниям необычного «полустелс»-истребителя

Ferra.ru

Южокорейская авиастроительная компания Korean Aerospace Industries начала наземные испытания истребителя KF-21 Borama. Он отличается от многих современных машин.

Корейцы приступили к испытаниям необычного «полустелс»-истребителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока самолёт проходит наземную часть испытаний. Она состоит из рулёжки и пробежки по аэродрому. Осенью должны начаться плановые полёты.

KF-21 Borama называют «полустелс»-истребителем. Он соблюдает требования радиозаметности, как истребители пятого поколения, но в то же время использует внешнюю подвеску для боевой нагрузки. Всего на точках внешней подвески самолёт сможет нести до 7,6 тонны бомб, ракет или подвесных топливных баков. Это больше, чем может, например, американский F-22.

KF-21 Borama будет нести радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой), оснащаться оптической и тепловизионными пассивными системами поиска и нацеливания на самолёты противника.

Стоимость истребителя должна оказаться ниже, чем у F-35, что станет его преимуществом.

Армия,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители