Корейцы приступили к испытаниям необычного «полустелс»-истребителя

Южокорейская авиастроительная компания Korean Aerospace Industries начала наземные испытания истребителя KF-21 Borama. Он отличается от многих современных машин.

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Пока самолёт проходит наземную часть испытаний. Она состоит из рулёжки и пробежки по аэродрому. Осенью должны начаться плановые полёты.

KF-21 Borama называют «полустелс»-истребителем. Он соблюдает требования радиозаметности, как истребители пятого поколения, но в то же время использует внешнюю подвеску для боевой нагрузки. Всего на точках внешней подвески самолёт сможет нести до 7,6 тонны бомб, ракет или подвесных топливных баков. Это больше, чем может, например, американский F-22.

KF-21 Borama будет нести радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой), оснащаться оптической и тепловизионными пассивными системами поиска и нацеливания на самолёты противника.