Пушилин сообщил о переброске подразделений ЛНР и ДНР

Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление. Об этом сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке РФ, без которой это было бы невозможно", - сказал он.
По его словам, ситуация в Донецкой Народной Республике остается сложной.
"Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас и стараются нанести как можно больше ущерба в том числе и Донецку. Чтобы было трудней и дороже восстанавливать", - отметил Пушилин.
Глава ДНР отметил, что возможность обстреливать населенные пункты республики у ВСУ сохраняется из-за поставок западного вооружения.
"Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ни чем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой , Макеевки, Горловки, они наносят удары, которые влекут за собой разрушение инфраструктуры. <...> Самое тяжелое для нас - это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают дети. <...> Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры", - добавил Пушилин, уточнив, что ведется контрбатарейная работа.