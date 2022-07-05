Пушилин сообщил о переброске подразделений ЛНР и ДНР

"Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ни чем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой , Макеевки, Горловки, они наносят удары, которые влекут за собой разрушение инфраструктуры. <...> Самое тяжелое для нас - это когда гражданские люди получают ранения, тем более погибают дети. <...> Это вызывает соответствующую реакцию как у руководства республики, так и у наших военнослужащих, которые принимают все меры", - добавил Пушилин, уточнив, что ведется контрбатарейная работа.