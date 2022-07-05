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1 час назад

Шойгу рассказал о госиспытаниях ракет «воздух-воздух» для Су-57

RT на русском

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал о госиспытаниях ракет «воздух-воздух» малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57.

«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — заявил он на совещании. Его слова приводит РИА Новости.

Су-27 — многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Машина выполнена по интегральной аэродинамической схеме, при которой крыло и фюзеляж фактически образуют единое целое. Благодаря этому подъёмную силу создают не только плоскости крыла, но и корпус.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,
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