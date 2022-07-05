У Европы закончилось вооружение для военной помощи Украине. Статью об этом опубликовала итальянская газета il Fatto Quotidiano.
«Европа сделала все возможное, и фактически у нее закончились запасы. России есть что продавать и дальше будет, вот и все», — приводит слова специалиста по оружию Тициано Чоккетти издание.
Спикер не воспринимает всерьез заявления о том, что запасы России могут закончиться.
«Лично я могу сказать, что идея о том, что у России закончатся боеприпасы, люди и оружие абсолютно фантастична», — считает Чоккетти.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее страны Запада оказывают активную поддержку Украине.