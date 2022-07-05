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37 минут назад

В Италии заявили, что у ЕС закончилось оружие для Украины

Ura.Ru

У Европы закончилось вооружение для военной помощи Украине. Статью об этом опубликовала итальянская газета il Fatto Quotidiano.

«Европа сделала все возможное, и фактически у нее закончились запасы. России есть что продавать и дальше будет, вот и все», — приводит слова специалиста по оружию Тициано Чоккетти издание.

Спикер не воспринимает всерьез заявления о том, что запасы России могут закончиться.

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«Лично я могу сказать, что идея о том, что у России закончатся боеприпасы, люди и оружие абсолютно фантастична», — считает Чоккетти.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее страны Запада оказывают активную поддержку Украине.

Армия,Видео,ЕС,
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