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1 час назад

Шойгу назвал число погибших на Украине иностранных наемников

Алиса Селезнёва

Успешное наступление в ходе спецоперации на Украине привело к уничтожению за последние 10 дней 170 иностранных наемников. Еще 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Об этом заявил глава обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Шойгу рассказал о покинувших Украину наемниках
Фото: ТАССТАСС

Такие данные министр озвучил сегодня на селекторном совещании в Минобороны России.

«В результате успешного наступления армии России и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», - заметил Сергей Шойгу.

Ранее глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о получении полного контроля над Лисичанском и всей территорией ЛНР. По его словам, в ходе военных действий Вооруженные силы Украины за две недели потеряли почти 5,5 тысяч человек.

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При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что задержанные на Украине наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, поскольку не состоят в ВСУ. Пресс-секретарь президента России в интервью телеканалу MSNBC назвал наемников «солдатами удачи», а также подчеркнул, что все они «участвовали в незаконной деятельности и должны понести за это ответственность».

Армия,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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