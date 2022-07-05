Шойгу рассказал о покинувших Украину наемниках

Успешное наступление в ходе спецоперации на Украине привело к уничтожению за последние 10 дней 170 иностранных наемников. Еще 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Об этом заявил глава обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Такие данные министр озвучил сегодня на селекторном совещании в Минобороны России.

«В результате успешного наступления армии России и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», - заметил Сергей Шойгу.

Ранее глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о получении полного контроля над Лисичанском и всей территорией ЛНР. По его словам, в ходе военных действий Вооруженные силы Украины за две недели потеряли почти 5,5 тысяч человек.