Шойгу рассказал о покинувших Украину наемниках

Успешное наступление в ходе спецоперации на Украине привело к уничтожению за последние 10 дней 170 иностранных наемников. Еще 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Об этом заявил глава обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
Такие данные министр озвучил сегодня на селекторном совещании в Минобороны России.
«В результате успешного наступления армии России и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», - заметил Сергей Шойгу.
Ранее глава Минобороны доложил президенту России Владимиру Путину о получении полного контроля над Лисичанском и всей территорией ЛНР. По его словам, в ходе военных действий Вооруженные силы Украины за две недели потеряли почти 5,5 тысяч человек.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что задержанные на Украине наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, поскольку не состоят в ВСУ. Пресс-секретарь президента России в интервью телеканалу MSNBC назвал наемников «солдатами удачи», а также подчеркнул, что все они «участвовали в незаконной деятельности и должны понести за это ответственность».