Коллективный Запад хочет затянуть конфликт на Украине , поэтому продолжает осуществлять масштабные поставки вооружения Киеву . Об этом сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу .

"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок", - добавил Шойгу.

В частности, поддержку Киеву оказывают США. Вашингтон предоставил Украине примерно $6,9 млрд военной помощи с начала военной спецоперации России и $8,8 млрд - с 2014 года. 30 июня Байден заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи более чем на $800 млн.