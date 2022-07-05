Коллективный Запад хочет затянуть конфликт на Украине, поэтому продолжает осуществлять масштабные поставки вооружения Киеву. Об этом сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму", - заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании.
По словам министра обороны, на Украину поставлено уже свыше 28 тыс. тонн военных грузов.
"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок", - добавил Шойгу.
В частности, поддержку Киеву оказывают США. Вашингтон предоставил Украине примерно $6,9 млрд военной помощи с начала военной спецоперации России и $8,8 млрд - с 2014 года. 30 июня Байден заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни предоставят Украине очередной пакет военной помощи более чем на $800 млн.