В Британии оценили запасы боеприпасов на случай конфликта с РФ

В случае военного конфликта с Россией, Великобритании не хватит боеприпасов для победы. Об этом заявил обозреватель издания The Times Эдвард Лукас, пишет «Газета.ру».
По мнению журналиста, при той скорости, с которой российские войска двигаются на Украине, у британской армии закончатся артиллерийские снаряды за два дня.
«Общая картина ясна, и она весьма мрачная: у Британии недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи», — написал Лукас.
Он также привел слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что в 2021 году в ходе британских военных учений Warfighter у сухопутных войск «все важные боеприпасы» закончились на восьмой день.
Ранее новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что британские войска должны быть готовы воевать в Европе, чтобы помочь Украине защитить себя от России.
В свою очередь, экс-руководитель генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что армия страны может пострадать из-за «безумных» планов правительства. По его мнению, план сокращения количества солдат на 9,5 тыс. человек может оставить страну практически без защиты.