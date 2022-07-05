В Британии оценили запасы боеприпасов на случай конфликта с РФ

В случае военного конфликта с Россией, Великобритании не хватит боеприпасов для победы. Об этом заявил обозреватель издания The Times Эдвард Лукас, пишет «Газета.ру».

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По мнению журналиста, при той скорости, с которой российские войска двигаются на Украине, у британской армии закончатся артиллерийские снаряды за два дня.

«Общая картина ясна, и она весьма мрачная: у Британии недостаточно сил и средств для выполнения главной боевой задачи», — написал Лукас.

Он также привел слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, который заявил, что в 2021 году в ходе британских военных учений Warfighter у сухопутных войск «все важные боеприпасы» закончились на восьмой день.

Ранее новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что британские войска должны быть готовы воевать в Европе, чтобы помочь Украине защитить себя от России.