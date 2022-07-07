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1 час назад

Журнал для военачальников рассказал о причинах спецоперации на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Специальная военная операция на Украине стала логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР и попытку подчинить руководство России, следует из статьи в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров Вооруженных сил.

Журнал для военачальников рассказал о причинах спецоперации на Украине
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФТАСС/Министерство обороны РФ

«Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, начатая на Украине с целями освобождения Донецкой и Луганской народных республик, денацификации и демилитаризации Украины, явилась логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР и попытку реализации механизма экономического и политического подчинения им руководства Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст публикации.

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В журнале указывается, что страна сегодня находится на передних рубежах борьбы с концепцией однополярного, по сути колониального, мира, который пытается навязать миру «коллективный Запад» во главе с США.

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По оценке издания, США ведут «гибридную» войну против интересов Москвы и ее союзников последние десять лет. Для развязывания себе рук Вашингтон вышел из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности. В перспективе Соединенные Штаты стремятся добиться военного и технологического превосходства над Россией и обеспечить сдерживание Китая. Концепция США состоит в праве сильного казнить за «неподчинение» и миловать за лояльность.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,
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