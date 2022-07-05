Сдавшемуся на "Азовстали" шведу в ДНР предъявили обвинение в наемничестве

Подданному Швеции следователи Донецкой народной республики (ДНР) предъявили обвинения в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника. Он сдался в плен на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах ДНР.

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В отношении гражданина Швеции возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР (наемничество). Сообщается, что с обвиняемым ведутся следственные действия. Имя поданного Швеции пока не раскрывается в интересах следствия.

Ранее наемники из Британии отказались давать показания следователям ДНР. Граждане Великобритании Дилан Хилли и Эндрю Хилл, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и позже были взяты в плен в ДНР, отказываются давать показания по делу о наемничестве.