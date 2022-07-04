Минобороны России заявило о планах украинских военных взорвать мосты

Украинские военные заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить армию России в неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты через реку Крыга. Они планируют взорвать объекты «по уже отработанному сценарию» с широким освещением в украинских и западных СМИ.

«И обвинить российские силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Мизинцев добавил, что российская сторона не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.