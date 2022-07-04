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1 час назад

Минобороны России заявило о планах украинских военных взорвать мосты

Lenta.ruиещё 2

Украинские военные заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить армию России в неизбирательных ударах, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

Минобороны России заявило о планах украинских военных взорвать мосты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты через реку Крыга. Они планируют взорвать объекты «по уже отработанному сценарию» с широким освещением в украинских и западных СМИ.

«И обвинить российские силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — подчеркнул он.

Мизинцев добавил, что российская сторона не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,Минобороны России,НЦУО РФ,
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