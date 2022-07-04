Работа Росгвардии в доме генерала СБУ под Херсоном попала на видео

На кадрах видно, как бойцы Росгвардии проникли в особняк генерала Вячеслава Савченко. Спецназ работал с оружием, но не встретил сопротивления. Военнослужащие обнаружили документы, подтверждающие, что располагавшаяся в Херсоне иностранная миссия находилась под личным покровительством Савченко. Росгвардейцы также обнаружили рукописную схему мест дислокации подразделений российских вооруженных сил в Крыму и других регионах РФ.