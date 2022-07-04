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29 минут назад

Работа Росгвардии в доме генерала СБУ под Херсоном попала на видео

Lenta.ru

Работа Росгвардии в доме генерала Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области попала на видео: бойцы показали, как и где нашли доказательства работы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в интересах украинских спецслужб. Видеокадры «Ленте.ру» в понедельник, 4 июля, предоставили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видно, как бойцы Росгвардии проникли в особняк генерала Вячеслава Савченко. Спецназ работал с оружием, но не встретил сопротивления. Военнослужащие обнаружили документы, подтверждающие, что располагавшаяся в Херсоне иностранная миссия находилась под личным покровительством Савченко. Росгвардейцы также обнаружили рукописную схему мест дислокации подразделений российских вооруженных сил в Крыму и других регионах РФ.

На кадрах силовикам дает пояснения мужчина, который работал садовником при особняке. Согласно его пояснениям, генерала Савченко неоднократно навещали гости, приезжавшие к дому в машинах с символикой ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области спецназ Росгвардии нашел в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ.

Армия,Видео,Росгвардия,СБУ,ОБСЕ,
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