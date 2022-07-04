В США назвали условие для победы в холодной войне

США должны стремиться внести разлад в отношения между Россией и Китаем, если хотят победы в новой холодной войне, говорится в статье The National Interest. По мнению автора, российская спецоперация на Украине приблизила приход «неуправляемого» многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.