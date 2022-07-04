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20 минут назад

Политолог оценил возможность выхода Турции из НАТО

Свободная пресса

Член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков со скепсисом отнесся к инициативе турецкой партии Vatan («Родина») вывести страну из Североатлантического альянса.

Возможность выхода Турции из НАТО оценили
Фото: ReutersReuters

«Vatan не является крупной партией. Она кемалистская, светская, и находится на противоположном полюсе к правящему режиму. Поэтому Эрдоган, в чьих руках сейчас сосредоточена власть в стране, вряд ли пойдет на сотрудничество с ней», - полагает он.

Ранее газета Aydınlık сообщила, что партия Vatan («Родина») намерена предложить правительству страны выйти из НАТО.

«Политика против альянса важна для экономического будущего Турции», - заявил генсек партии Догу Перинчек, отметив, что в крупнейших городах страны начался сбор подписей под призывом «Выйдем из НАТО!».

Вместе с тем, как признается собеседник «Свободной прессы», выход Турции из Североатлантического альянса ему представляется невозможным:

«Нужно понимать, что НАТО является неким прикрытием всей турецкой внешней политики и позволяет Анкаре вести довольно активную внешнюю политику. Если Турция гипотетически из НАТО выходит, то у нее тут же размораживаются все проблемы с Грецией, которая в альянсе останется. Пока Турция в НАТО, вооруженный конфликт с Афинами невозможен, чего нельзя не предполагать, если Турция альянс покинет».

Кроме того, как указывает политолог, проводимые Анкарой военные авантюры в Сирии также остаются без ответа именно из-за того, что Турция является членом НАТО.

«Мы помним, что Турция не смогла пролоббировать пятую статью Устава НАТО в отношении своих войск на территории Сирии. Однако, если страна из Североатлантического блока выйдет, другие региональные игроки смогут перенести вооруженное столкновение с Турцией на ее территорию. И тогда уже никто Анкаре не поможет», - убежден Кирилл Казаков.

Армия,В мире,Кирилл Казаков,НАТО,
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