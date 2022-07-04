Возможность выхода Турции из НАТО оценили

«Нужно понимать, что НАТО является неким прикрытием всей турецкой внешней политики и позволяет Анкаре вести довольно активную внешнюю политику. Если Турция гипотетически из НАТО выходит, то у нее тут же размораживаются все проблемы с Грецией, которая в альянсе останется. Пока Турция в НАТО, вооруженный конфликт с Афинами невозможен, чего нельзя не предполагать, если Турция альянс покинет».