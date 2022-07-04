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12 минут назад

В ЛНР отреагировали на слова Путина о том, что военным нужен отдых после Лисичанска

Газета.Ru

Министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что силы Народной милиции ЛНР продолжают наступление на Северск после полного освобождения своей территории от украинских войск, сообщает ТАСС.

В ЛНР ответили на совет Путина предоставить военным отдых после Лисичанска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас идет уже работа по направлению на Северск - это ближайший [к ЛНР] населенный пункт, который организационно связан с Лисичанском Сейчас перед нашей Народной милицией стоит задача продвижения в этом направлении, поэтому, наверное, отдыхать будем немножко позже", - заявил Дейнего.

Он добавил, что подразделения ЛНР также ведут боевые действия в соседней Харьковской области.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоит звания Герой России генералам Лапину и Абачеву за военные успехи на Украине. Также глава государства предложил представить к наградам всех военных, которые отличились в ходе боевых действий на Луганском направлении. Он отметил, что подразделения, принимавшие участие в "освобождении" ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности.

Армия,Владислав Дейнего,Владимир Путин,
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