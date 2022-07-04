В ЛНР ответили на совет Путина предоставить военным отдых после Лисичанска

Министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что силы Народной милиции ЛНР продолжают наступление на Северск после полного освобождения своей территории от украинских войск, сообщает ТАСС.

"Сейчас идет уже работа по направлению на Северск - это ближайший [к ЛНР] населенный пункт, который организационно связан с Лисичанском Сейчас перед нашей Народной милицией стоит задача продвижения в этом направлении, поэтому, наверное, отдыхать будем немножко позже", - заявил Дейнего.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоит звания Герой России генералам Лапину и Абачеву за военные успехи на Украине. Также глава государства предложил представить к наградам всех военных, которые отличились в ходе боевых действий на Луганском направлении. Он отметил, что подразделения, принимавшие участие в "освобождении" ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности.