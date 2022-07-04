Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву

Президент России Владимир Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что войска «Центра» под командованием Лапина смогли войти в Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку, а далее начали двигаться к реке Северский Донец. В этот момент военные встретили группировку войск под командованием генерала армии и в результате взяли в кольцо Лисичанск.