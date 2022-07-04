В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Первые в 2022 году бомбардировщики Су-34М поступили в ВКС России

Lenta.ru

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получили первые в 2022 году самолеты Су-34М. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA-NEWS.

Первые в этом году бомбардировщики Су-34М поступили в ВКС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы ресурса ссылаются на заявление пресс-службы Восточного военного округа. Согласно официальным данным, модернизированные Су-34М поступили в 227-й бомбардировочный авиационный полк, который дислоцирован в Хабаровском крае. Боевые машины используются летчиками по предназначению для совершения учебно-тренировочных полетов.

Отмечается, что Су-34М имеют обновленную авионику и возможность использовать подвесные контейнеры «Сыч». Последние были разработаны в трех вариантах — для проведения оптической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки.

Уточняется, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также для выполнения задач воздушной разведки. 227-й авиационный полк получил первые четыре машины Су-34М в 2021 году.

В конце 2021 года Министерство обороны России сообщило, что приняло решение о формировании новых подразделений на истребителях-бомбардировщиках Су-34. Уточняется, что Су-34 НВО может использовать оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный контейнер.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители