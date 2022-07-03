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1 час назад

Командир «Ахмата» рассказал о тактике в боях за Лисичанск

Деловая газета "Взгляд"

Командир полка полиции специального назначения «Ахмат» Замид Чалаев рассказал, какая тактика позволила союзным силам России и ЛНР быстро овладеть Лисичанском.

Командир «Ахмата» рассказал о тактике в боях за Лисичанск
Фото: Телеканал RTД на русском/RutubeТелеканал RTД на русском/Rutube

«Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их», – сказал Чалаев, добавив, что союзникам было известно, что у ВСУ «много сил и средств было в то время и много мирных».

Чалаев заявил: «Мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас». В результате «потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали». Такая тактика была выбрана, чтобы «мирные люди не пострадали». При этом «некоторые места, позиции, дома отдавали» противнику.

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«Чтобы они еще шли на нас, чтобы они окончательно не зашли в Лисичанск и так маневренно», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Генштаб,НАТО,
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